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Жена Малкина — о травме Кросби: когда не можешь обыграть на классе

Жена Малкина — о травме Кросби: когда не можешь обыграть на классе
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Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, отреагировала на травму капитана «пингвинов» Сидни Кросби в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5).

«Когда не можешь обыграть на классе», — написала Кастерова в своём телеграм-канале.

Эпизод произошёл в середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Питтсбурга». Канадский форвард пропустил силовой приём в исполнении защитника хозяев Джейкоба Трубы и не смог продолжить встречу. Главные арбитры встречи Гарретт Рэнк и Вес Макколи не зафиксировали нарушения правил в действиях американского хоккеиста «синерубашечников».

Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится в субботу, 14 мая. Начало — в 2:00 мск.

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