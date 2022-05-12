Жена Малкина — о травме Кросби: когда не можешь обыграть на классе

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, отреагировала на травму капитана «пингвинов» Сидни Кросби в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5).



«Когда не можешь обыграть на классе», — написала Кастерова в своём телеграм-канале.



Эпизод произошёл в середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Питтсбурга». Канадский форвард пропустил силовой приём в исполнении защитника хозяев Джейкоба Трубы и не смог продолжить встречу. Главные арбитры встречи Гарретт Рэнк и Вес Макколи не зафиксировали нарушения правил в действиях американского хоккеиста «синерубашечников».



Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч состоится в субботу, 14 мая. Начало — в 2:00 мск.