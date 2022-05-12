Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Рейнджерс» Труба избежит дисквалификации за нанесение травмы Кросби

Защитник «Рейнджерс» Труба избежит дисквалификации за нанесение травмы Кросби
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба избежит дисквалификации за нанесение травмы капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, который завершился победой «синерубашечников» со счётом 5:3.

«Ходят разговоры, что по Джейкобу Трубе не будут происходить слушания, к нему не применят дополнительных наказаний», — сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Напомним, в середине второго периода встречи между «Рейнджерс» и «Питтсбургом», Кросби пропустил силовой приём в исполнении Трубы и не смог продолжить встречу. Главные арбитры матча Гарретт Рэнк и Вес Макколи не зафиксировали нарушения правил в действиях американского хоккеиста «синерубашечников».

«Вы видели этот хит?» «Рейнджерс» грязно выключили из игры Кросби и затем совершили камбэк «Вы видели этот хит?» «Рейнджерс» грязно выключили из игры Кросби и затем совершили камбэк
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022