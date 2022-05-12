Защитник «Рейнджерс» Труба избежит дисквалификации за нанесение травмы Кросби
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба избежит дисквалификации за нанесение травмы капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, который завершился победой «синерубашечников» со счётом 5:3.
«Ходят разговоры, что по Джейкобу Трубе не будут происходить слушания, к нему не применят дополнительных наказаний», — сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Напомним, в середине второго периода встречи между «Рейнджерс» и «Питтсбургом», Кросби пропустил силовой приём в исполнении Трубы и не смог продолжить встречу. Главные арбитры матча Гарретт Рэнк и Вес Макколи не зафиксировали нарушения правил в действиях американского хоккеиста «синерубашечников».
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