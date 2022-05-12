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Защитник Хлыстов подписал контракт с «Северсталью»

Защитник Хлыстов подписал контракт с «Северсталью»
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Защитник Никита Хлыстов подписал контракт с череповецкой «Северсталью», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Отмечается, что соглашение заключено сроком на один сезон.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Хлыстов провёл 18 матчей за «Куньлунь Ред Стар», не набрав результативных баллов при полезности "-8", а также пять встреч за «Северсталь», отдав две голевые передачи при показателе полезности "+1". В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 28-летний защитник провёл семь встреч и отдал одну голевую передачу при общей полезности «0».

Напомним, «Северсталь» заняла пятое место в таблице Западной конференции, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уступив московскому «Динамо» (3-4).

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