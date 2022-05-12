«Наш «Харт» и душа». «Рейнджерс» — о попадании Шестёркина в номинанты на «Харт Трофи»
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«Нью-Йорк Рейнджерс» отреагировал на номинацию российского голкипера клуба Игоря Шестёркина на «Харт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.
«Наш «Харт» (отсылка к слову heart — сердце) и душа. Поздравляем, Шести — ты заслужил», — говорится в сообщении клуба, к которому также прикреплено фото Шестёркина в образе Терминатора.
Напомним, также в финальную тройку включены Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
В регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 26-летний россиянин принял участие в 53 встречах, отразив 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.
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