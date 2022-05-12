«Мы должны перезагрузиться». Форвард «Вашингтона» — о 2-3 в серии с «Флоридой»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал ход серии для столичного клуба в первом раунде Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2-3).
«Очевидно, что не хочется проигрывать в серии со счётом 2-3, особенно после того, как у нас был шанс выигрывать 3-1 после четырёх матчей. Мы просто должны перезагрузиться. В нашей команде есть группа ветеранов, а также парней с сильным характером.
Потеря концентрации? Мы должны избавиться от этого. Мы всё ещё знаем, как должны играть и создавать моменты, атаковать, а также обороняться. Мы должны перезагрузиться», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.
Следующий матч между «Вашингтоном» и «Флоридой» состоится в субботу, 14 мая, в Вашингтоне.
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