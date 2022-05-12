Шестёркин — второй российский голкипер в истории НХЛ, номинированный на «Харт Трофи»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал вторым в истории Национальной хоккейной лиги вратарём из России, который был номинирован на «Харт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате НХЛ.
В сезоне-2016/2017 первым из российских голкиперов в финальную тройку вошёл Сергей Бобровский, выступавший тогда за «Коламбус Блю Джекетс». Обладателем награды стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который вошёл в топ-3 номинантов и в текущем сезоне.
Напомним, в финальную тройку включены также Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
В регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 26-летний россиянин принял участие в 53 встречах, отразив 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.
Всего российские хоккеисты получали «Харт Трофи» шесть раз: трижды его обладателем становился Александр Овечкин (сезоны-2007/2008, 2008/2009, 2012/2013), также приз выигрывали Сергей Фёдоров (1993/1994), Евгений Малкин (2011/2012) и Никита Кучеров (2018/2019).
- 12 мая 2022
-
19:50
-
19:24
-
18:32
-
18:12
-
17:56
-
17:45
-
17:39
-
17:09
-
17:00
-
16:36
-
16:07
-
15:41
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
14:59
-
13:57
-
13:46
-
12:30
-
12:27
-
12:12
-
12:03
-
11:45
-
11:32
-
11:25
-
11:00
-
10:10
-
10:00
-
09:29
-
09:02
-
08:54
-
08:48
-
08:22
-
07:31
-
06:20