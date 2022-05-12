Шестёркин — второй российский голкипер в истории НХЛ, номинированный на «Харт Трофи»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал вторым в истории Национальной хоккейной лиги вратарём из России, который был номинирован на «Харт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате НХЛ.



В сезоне-2016/2017 первым из российских голкиперов в финальную тройку вошёл Сергей Бобровский, выступавший тогда за «Коламбус Блю Джекетс». Обладателем награды стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который вошёл в топ-3 номинантов и в текущем сезоне.



Напомним, в финальную тройку включены также Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).



В регулярном сезоне НХЛ-2021/2022 26-летний россиянин принял участие в 53 встречах, отразив 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,07.



Всего российские хоккеисты получали «Харт Трофи» шесть раз: трижды его обладателем становился Александр Овечкин (сезоны-2007/2008, 2008/2009, 2012/2013), также приз выигрывали Сергей Фёдоров (1993/1994), Евгений Малкин (2011/2012) и Никита Кучеров (2018/2019).