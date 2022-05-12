Крайдер — о «Харт Трофи»: я отдаю свой голос за Шестёркина, если это что-то значит

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал включение российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина в тройку претендентов на «Харт Трофи».



«Он был нашим лучшим игроком весь год. Без него мы бы определённо не были в том положении, в котором находимся сейчас. Он держал нас на плаву во многих играх, единолично побеждал в матчах. Я отдаю ему свой голос, если это что-то значит.



За то время, пока я нахожусь здесь, мне посчастливилось играть с разными доминирующими вратарями. Можно сказать, что я привык к этому, но нынешний сезон был каким-то потусторонним. Шестёркин — потрясающий как товарищ по команде, как соперник, как человек. Нам очень, очень повезло, что он у нас есть», — цитирует Крайдера официальный сайт НХЛ.