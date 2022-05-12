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«Ферьестад» выиграл чемпионат Швеции, золотой гол забил экс-защитник «Трактора» Виртанен

«Ферьестад» выиграл чемпионат Швеции, золотой гол забил экс-защитник «Трактора» Виртанен
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«Ферьестад» стал победителем Шведской хоккейной лиги, в седьмом матче серии одержав победу над «Лулео» со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Встреча прошла в Лулео на стадионе «Коп Норрботтен-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ессе Виртанен, Линус Юханссон и Юаким Нюгорд.

Отметим, что Виртанен, ранее выступавший в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор» и казанский «Ак Барс», стал автором золотого гола. Также за «Ферьестад» выступает голкипер Доминик Фурх, игравший в КХЛ за «Авангард», «Северсталь» и минское «Динамо».

В составе «Лулео» выступают форвард Линус Умарк (экс-«Динамо» Москва, «Йокерит» и «Салават Юлаев»), защитник Сами Лепистё (экс-«Лев», «Локомотив», «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Йокерит»), а также Эрик Густафссон (экс-«Авангард» и «Нефтехимик»).

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