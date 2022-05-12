Макдэвид и Драйзайтль тренируются в первом звене накануне шестого матча с «Лос-Анджелесом»

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль тренировались вместе в первом звене перед шестым матчем серии первого раунда Кубка Стэнли — 2022 с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает TSN.



Также в первую тройку вошёл Кайлер Ямамото. Ранее в первом звене также играл форвард Эвандер Кейн.



В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги 25-летний Макдэвид провёл пять встреч, набрав 9 (2+7) очков при полезности "+5". На счету 26-летнего Драйзайтля также пять матчей и 7 (5+2) очков при показателе полезности "-3".



Напомним, счёт в серии между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом» — 3-2 в пользу «королей». Следующий матч состоится завтра, 13 мая, в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена». Стартовое вбрасывание — в 5:00 по московскому времени.

