Чешский форвард Зогорна вызван из фарм-клуба «Питтсбурга» вместо травмированного Кросби

«Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте сообщил, что перевёл в основной состав команды чешского нападающего Радима Зогорну перед шестым матчем серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2022 с «Нью-Йорк Рейнджерс».



26-летний нападающий заменит в составе капитана «пингвинов» Сидни Кросби, который получил травму в пятом матче серии (5:3 в пользу «Рейнджерс»).



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги-2021/2022 Зогорна провёл 17 матчей за «Питтсбург», набрав 6 (2+4) очков.



Напомним, в середине второго периода встречи Кросби пропустил силовой приём в исполнении Трубы и не смог продолжить игру. Главные арбитры матча, Гарретт Рэнк и Вес Макколи, не зафиксировали нарушения правил в действиях американского хоккеиста «Рейнджерс».