Палат повторил достижение Кучерова в плей-офф НХЛ в составе «Тампы»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Тампы». Одну из шайб в составе хозяев забросил Ондржей Палат. Для него этот гол стал 40-м в карьере в плей-офф НХЛ. Таким образом, Палат стал вторым игроком в составе «Тампы», которому удалось набрать 40 очков в плей-офф НХЛ. Ранее это сделал российский нападающий Никита Кучеров, на счету которого 45 голов в плей-офф за клуб.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Торонто».

Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на пятой строчке турнирного зачета, набрав 110 очков. «Торонто», в свою очередь, завершил регулярку на третьем месте, записав в свой актив 115 очков.

Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.