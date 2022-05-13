Никита Кучеров забил второй гол в текущем сезоне Кубка Стэнли в матче с «Торонто»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче ничейный — 3:3. Одну из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для россиянина этот гол стал вторым в нынешнем сезоне плей-офф НХЛ.
Напомним, пока что в серии ведёт «Тампа» – 3-2.
Напомним, регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.
Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.
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