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Таварес оформил дубль в ворота Василевского за 26 секунд

Таварес оформил дубль в ворота Василевского за 26 секунд
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче ничейный — 3:3.

Канадский нападающий гостевой команды Джон Таварес оформил дубль в ворота российского голкипера Андрея Василевского за 26 секунд. На данный момент Василевский совершил 22 сейва в матче.

Напомним, пока что в серии ведёт «Торонто» – 3-2.

Напомним, регулярный чемпионат «Тампа» завершила на пятом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 110 очков. «Торонто», в свою очередь, финишировал на третьем месте, набрав 115 очков.

Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.

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