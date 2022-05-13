Тарасенко упрочил преимущество «Сент-Луиса» над «Миннесотой»

В эти минуты «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) принимает «Миннесоту Уайлд». После двух сыгранных таймов счёт 4:0 в пользу «блюзменов».

Первую шайбу забросил Ник Ледди с передачи Котлона Парэйко на 15-й минуте. Удвоил преимущество хозяев Райна О'Райлли на 30- минуте. Ему ассистировали Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. Через четыре минуты счёт встречи стал крупный. Тайлер Бозак забил с передач россиянина Алексея Торопченко и американца Брэндона Саада. На 39-й минуте счёт своим голам в этом матче открыл Владимир Тарасенко, ему ассистировали Дэвид Перрон и Скотт Перунович.

На данный момент счёт в серии 3:2 в пользу «Сент-Луиса». В случае победы «блюзмены» выходят в следующий раунд плей-офф.