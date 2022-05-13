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Алексей Торопченко набрал своё первое очко в карьере в плей-офф НХЛ

Алексей Торопченко набрал своё первое очко в карьере в плей-офф НХЛ
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В эти минуты «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) принимает «Миннесоту Уайлд». После двух сыгранных таймов счёт 4:0 в пользу «блюзменов». На данный момент счёт в серии 3:2 в пользу «Сент-Луиса». В случае победы «блюзмены» выходят в следующий раунд плей-офф.

Российский нападающий Алексей Торопченко набрал своё первое очко в жизни в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Ему удалось отдать голевую передачу на Тайлера Бозака на 34-й минуте матча. Также в этом голе поучаствовал Брэндон Саад. Дебютный гол в регулярном сезоне Торопченко забил 20 марта этого года в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5).

Действующим победителем турнира является «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая в финальной серии прошлого года обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1.

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