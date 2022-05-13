Кучеров вышел на единоличное 4-е место в списке лучших российских снайперов плей-офф НХЛ

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой американской команды со счётом 4:3.



Один из голов за победителей забил российский нападающий Никита Кучеров. Этот гол стал для него вторым в текущем сезоне плей-офф и 46-м в плей-офф всего. Таким образом он обогнал Алексея Ковалёва, у которого было забито 46 голов.



Теперь впереди только Сергей Фёдоров, который закончил карьеру с 52 голами. На втором месте нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, который забил уже 66 голов в плей-офф. А первое место за нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, на счету которого 72 заброшенные шайбы.