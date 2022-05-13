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«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в следующую стадию плей-офф НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в следующую стадию плей-офф НХЛ
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«Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1. Таким образом, команда обеспечила себе выход в следующую стадию плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Первую шайбу забросил Ник Ледди с передачи Котлона Парэйко на 15-й минуте. Удвоил преимущество хозяев Райна О'Райлли на 30-й минуте. Ему ассистировали Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. Через четыре минуты счёт встречи стал крупный. Тайлер Бозак забил с передач россиянина Алексея Торопченко и американца Брэндона Саада. На 39-й минуте счёт своим голам в этом матче открыл Владимир Тарасенко, ему ассистировали Дэвид Перрон и Скотт Перунович.

В начале третьего периода единственную шайбу гостей забил Мэтт Дамба. Ему ассистировал российский защитник Дмитрий Куликов. Итоговый счёт на табло установил Параэйко на 59-й минуте матча.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Ледди (Парэйко) – 14:59 (5x5)   2:0 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 29:26 (5x4)   3:0 Бозак (Торопченко, Саад) – 33:25 (5x5)   4:0 Тарасенко (Перрон, Перунович) – 38:36 (5x4)   4:1 Дамба (Меррилл, Куликов) – 46:25 (5x5)   5:1 Парэйко – 58:19 (en)
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