«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» и вышел в следующую стадию плей-офф НХЛ

«Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1. Таким образом, команда обеспечила себе выход в следующую стадию плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Первую шайбу забросил Ник Ледди с передачи Котлона Парэйко на 15-й минуте. Удвоил преимущество хозяев Райна О'Райлли на 30-й минуте. Ему ассистировали Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. Через четыре минуты счёт встречи стал крупный. Тайлер Бозак забил с передач россиянина Алексея Торопченко и американца Брэндона Саада. На 39-й минуте счёт своим голам в этом матче открыл Владимир Тарасенко, ему ассистировали Дэвид Перрон и Скотт Перунович.
В начале третьего периода единственную шайбу гостей забил Мэтт Дамба. Ему ассистировал российский защитник Дмитрий Куликов. Итоговый счёт на табло установил Параэйко на 59-й минуте матча.
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