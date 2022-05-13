Свечников догнал Панарина по голам в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников благодаря дублю в ворота «Бостон Брюинз» в шестой игре серии первого раунда Кубка Стэнли поднялся на 24-е место в списке лучших российских снайперов в плей-офф.



Андрей забросил 12 шайб в своей карьере в Кубке Стэнли. Россиянин делит 22-24 места среди лучших российских снайперов с Сергеем Макаровым и Артемием Панариным.



Лучшим российским снайпером в плей-офф НХЛ является форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого 72 гола.

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2. Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден».

Российский нападающий провёл на льду 17 минут и 34 секунды. В шести матчах текущего плей-офф НХЛ в активе россиянина 4 (3+1) очка.