Стала известна первая пара второго раунда Кубка Стэнли

Благодаря победе «Сент-Луис Блюз» над «Миннесотой Уайлд» стала известна первая пара второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Блюзмены» встретятся с «Колорадо Эвеланш», которые прошли «Нэшвилл Предаторз».

Счёт в серии между «Колорадо» и «Нэшвиллом» — 4-0 в пользу первых, что позволило им выйти в 1/2 финала Западной конференции НХЛ.



Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» со счётом 7:2. Во втором матче «Колорадо» одержал победу в овертайме со счётом 2:1. Третья игра завершилась победой «Колорадо» 7:3.

«Сент-Луис» прошёл «Миннесоту» с общим счётом в серии 4-2. Первую встречу выиграли «блюзмены» 4:0. Далее последовали две подряд разгромные победы «дикарей» (6:2 и 5:1). В последних трёх играх победил «Блюз» (5:2, 5:2 и 5:1).