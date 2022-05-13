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«Эдмонтон» одержал победу в гостях над «Лос-Анджелесом» и перевёл серию в седьмой матч

«Эдмонтон» одержал победу в гостях над «Лос-Анджелесом» и перевёл серию в седьмой матч
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«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн (дубль), Коннор Макдэвид и Тайсон Бэрри. У «Лос-Анджелеса» забили Шон Дурзи и Карл Грундстрём.

«Эдмонтон» сумел сравнять счёт в серии, переведя её в решающую седьмую встречу. Она состоится в воскресенье, 15 мая, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс».

В первом матче серии «Лос-Анджелес» выиграл со счётом 4:3, затем две победы одержал «Эдмонтон» (6:0, 8:2), затем уже «Кингз» дважды оказывались сильнее (4:0, 5:4, ОТ).

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Кейн, Сеси) – 01:40 (5x5)   0:2 Кейн (Кулак, Сеси) – 21:50 (5x5)   1:2 Дурзи (Кемпе, Копитар) – 33:59 (5x4)   2:2 Грундстрём (Рой, Андерсон) – 40:29 (5x5)   2:3 Бэрри (Драйзайтль, Макдэвид) – 54:50 (5x5)   2:4 Кейн (Макдэвид) – 59:00 (en)
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