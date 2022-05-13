«Эдмонтон» одержал победу в гостях над «Лос-Анджелесом» и перевёл серию в седьмой матч

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн (дубль), Коннор Макдэвид и Тайсон Бэрри. У «Лос-Анджелеса» забили Шон Дурзи и Карл Грундстрём.



«Эдмонтон» сумел сравнять счёт в серии, переведя её в решающую седьмую встречу. Она состоится в воскресенье, 15 мая, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс».



В первом матче серии «Лос-Анджелес» выиграл со счётом 4:3, затем две победы одержал «Эдмонтон» (6:0, 8:2), затем уже «Кингз» дважды оказывались сильнее (4:0, 5:4, ОТ).