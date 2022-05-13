Форвард «Лос-Анджелеса» Артур Калиев провёл жесткий силовой приём на Макдэвиде

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 4:2. Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена».
В одном из эпизодов встречи 20-летний американский нападающий «королей» Артур Калиев провёл жёсткий силовой приём против капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида. Канадский форвард несколько секунд находился на льду, не сумев сразу подняться с него. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.
Отметим, что Калиев не набрал очков в прошедшей встрече, а на счету Макдэвида 3 (1+2) результативных балла.
«Эдмонтон» сумел сравнять счёт в серии, переведя её в решающую седьмую встречу. Она состоится в воскресенье, 15 мая, в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс».
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