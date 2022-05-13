Тарасенко вышел на чистое восьмое место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

«Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.«Блюзмены» обеспечили себе выход в следующую стадию плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором одной заброшенной шайбы, ставшей для него 40-й в рамках плей-офф. Он вышел на чистое восьмое место по голам в Кубке Стэнли среди россиян, выступавших в Национальной хоккейной лиге, сумев обойти Александра Могильного (39 шайб).
Первое место с 72 голами занимает Александр Овечкин, следом идут Евгений Малкин (66), Сергей Фёдоров (52), Никита Кучеров (46), Алексей Ковалёв (45), Вячеслав Козлов и Павел Дацюк (оба — по 42).
«Сент-Луис» вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Колорадо Эвеланш».
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