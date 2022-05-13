Расписание матчей первого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года

Сегодня, 13 мая, начинается чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в двух городах – Хельсинки и Тампере (Финляндия).



В первый игровой день состоится четыре встречи: по две пары сыграют в рамках группы А и В.



Расписание матчей:



Группа А



16:20 мск, Франция — Словакия;

20:20 мск, Германия — Канада.



Группа В



16:20 мск, США — Латвия;

20:20 мск, Финляндия — Норвегия.



Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.