Расписание матчей первого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года
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Сегодня, 13 мая, начинается чемпионат мира по хоккею, который пройдёт в двух городах – Хельсинки и Тампере (Финляндия).
В первый игровой день состоится четыре встречи: по две пары сыграют в рамках группы А и В.
Расписание матчей:
Группа А
16:20 мск, Франция — Словакия;
20:20 мск, Германия — Канада.
Группа В
16:20 мск, США — Латвия;
20:20 мск, Финляндия — Норвегия.
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
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