Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли — 2022, став автором одной заброшенной шайбы и двух голевых передач в шестом матче серии с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).



На счету 25-летнего канадца 12 (3+9) набранных баллов за шесть встреч. Следом за ним идёт нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, в активе которого 11 (4+7) очков, замыкают тройку форвард «Флориды Пантерз» Картер Вераге с 10 (5+5) баллами, а также защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар с тремя голами и семью передачами.



Среди россиян в топ-10 входит нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (9-й), сумевший заработать 8 (7+1) очков. «Дикари» покинули розыгрыш плей-офф, уступив в серии «Сент-Луис Блюз» со счётом 2-4, которые во втором раунде встретятся с «Колорадо Эвеланш».