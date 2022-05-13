Миронов: говорить, что «Динамо» проиграло чемпиону — бред. 0-4 просто не должно было быть

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов оценил итоги сезона Континентальной хоккейной лиги для себя и клуба.
«Не знаю даже как оценивать – по пятибалльной шкале или по процентам, но если всё-таки делать это по пятибалльной шкале, то оценю на 3+. Остались двоякие ощущения. Не могу сказать, что доволен своей игрой, но и не могу сказать, что всё было провально. Сезон складывалась волнами, и в итоге получилась вот такая серединка. Есть над чем работать дальше.
Понятное дело, что второй год подряд, к сожалению, мы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии второго раунда. Какие-нибудь суперэксперты могут сказать, что «Динамо» проиграло будущему чемпиону, но, если честно, это полный бред. Мы проиграли серию ЦСКА со счётом 0-4. И такого просто не должно было быть, так что результат сезона абсолютно неудовлетворительный. Сделаем выводы и будем работать дальше», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
- 13 мая 2022
-
11:30
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
08:45
-
08:33
-
08:24
-
08:17
-
08:08
-
07:34
-
07:25
-
07:24
-
07:02
-
06:43
-
06:43
-
06:34
-
06:06
-
05:36
-
05:18
-
04:43
-
04:15
-
04:14
-
00:02
- 12 мая 2022
-
23:24
-
23:07
-
22:12
-
21:51