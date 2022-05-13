Андрей Миронов объяснил отказ от более выгодных контрактов в других клубах КХЛ

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал решение продлить контракт со столичным клубом вместо перехода в другие команды лиги, которые предлагали хоккеисту более выгодные финансовые условия.



«Потому что хотел остаться в «Динамо». Это мой родной дом и тот клуб, который в меня поверил и воспитал, к тому же Москва – мой родной город. Думаю, что действительно все прекрасно знают ситуацию, что у меня были предложения от других клубов лиги с лучшей финансовой составляющей, нежели предложение от «Динамо».

Но раньше, когда возвращался в Россию после скомканного сезона в Северной Америке, тогда у меня тоже был статус НСА, и многие клубы в тот момент предлагали лучшие контракты, но я выбрал «Динамо». И сейчас, можно сказать, что второй раз в моей жизни на кону стояли деньги, но я выбираю свой родной клуб.



Ситуация складывалась таким образом, что я ждал от «Динамо» конкретного контрактного предложения, но при этом не буду скрывать – параллельно разговаривал с другими клубами лиги, и не одним. Во мне была заинтересованность, и контракты лежали у меня на столе, но я их придерживал и всегда подчёркивал, что как только получу предложение от «Динамо», тогда и буду принимать решения. А поспешных выводов до окончания переговоров с «Динамо» делать был не намерен», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.