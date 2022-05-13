Миронов: болельщикам «Динамо» нужно успокоиться и не рубить голову с плеч

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов дал совет болельщикам команды, которые находятся в панических настроениях из-за селекционной работы клуба.
«Во-первых, действительно всем нужно немного успокоиться и не рубить голову с плеч. Ещё даже предсезонка не началась, а уже сделаны глобальные выводы. Как там говорится – цыплят считают по весне? Понятно, что какие-то вещи можно сказать и написать сгоряча, но хочется пожелать всем, чтобы верили и поддерживали команду. И тогда всё будет хорошо.
От меня ждут, что поведу команду за собой? Если ждут, значит, поведу. Почему нет? Не моё дело судить – готов я к статусу капитана или нет, но в любом случае готов вести команду за собой. Всегда старался делать это и раньше. Если говорить о капитанстве, то ещё до появления Вадима в клубе в моей карьере уже были случаи, когда я выходил на лёд с капитанской литерой.
Но дело-то вообще не в нашивке. К, А, да хоть Б или В, можно любую букву алфавита написать, это просто нашивка. Суть заключена в самом человеке, и ещё раз повторюсь – самое главное для нас в новом сезоне – это построить семью и сделать единый коллектив. Нужно создать боевую команду, которая будет бороться за высокие места и будет способна решать самые высокие задачи. Дело в людях и коллективе, а не в каких-то литерах на форме», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
- 13 мая 2022
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