Миронов: не буду судить уехавших легионеров. Не знаю, как бы сам повёл себя на их месте

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал решение легионеров покинуть КХЛ.



«Если честно, не хочется оценивать данную ситуацию и излагать какие-либо свои мысли на сей счёт. Просто скажу, что точно не буду никого судить, потому что не знаю, как бы сам повёл себя, если бы оказался в такой ситуации, играя за границей. Может быть, повёл бы себя точно так же, а может быть, и по-другому.



Поэтому не намерен никого осуждать, тем более что не знаю на 100% всей ситуации, в которой находились Эрик О’Делл и другие иностранцы. У каждого из них своя история – посольства, семьи, жёны, дети. У каждого здесь всё индивидуально», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.