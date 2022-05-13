Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миронов: не буду судить уехавших легионеров. Не знаю, как бы сам повёл себя на их месте

Миронов: не буду судить уехавших легионеров. Не знаю, как бы сам повёл себя на их месте
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал решение легионеров покинуть КХЛ.

«Если честно, не хочется оценивать данную ситуацию и излагать какие-либо свои мысли на сей счёт. Просто скажу, что точно не буду никого судить, потому что не знаю, как бы сам повёл себя, если бы оказался в такой ситуации, играя за границей. Может быть, повёл бы себя точно так же, а может быть, и по-другому.

Поэтому не намерен никого осуждать, тем более что не знаю на 100% всей ситуации, в которой находились Эрик О’Делл и другие иностранцы. У каждого из них своя история – посольства, семьи, жёны, дети. У каждого здесь всё индивидуально», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

«Второй раз в жизни выбираю «Динамо», а не деньги». Откровенное интервью с Мироновым «Второй раз в жизни выбираю «Динамо», а не деньги». Откровенное интервью с Мироновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022