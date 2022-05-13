Миронов: не буду судить уехавших легионеров. Не знаю, как бы сам повёл себя на их месте
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Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал решение легионеров покинуть КХЛ.
«Если честно, не хочется оценивать данную ситуацию и излагать какие-либо свои мысли на сей счёт. Просто скажу, что точно не буду никого судить, потому что не знаю, как бы сам повёл себя, если бы оказался в такой ситуации, играя за границей. Может быть, повёл бы себя точно так же, а может быть, и по-другому.
Поэтому не намерен никого осуждать, тем более что не знаю на 100% всей ситуации, в которой находились Эрик О’Делл и другие иностранцы. У каждого из них своя история – посольства, семьи, жёны, дети. У каждого здесь всё индивидуально», — сказал Миронов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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