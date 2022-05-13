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Виталий Давыдов поделился мнением, в какой клуб КХЛ лучше всего перейти Радулову

Виталий Давыдов поделился мнением, в какой клуб КХЛ лучше всего перейти Радулову
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о главной трансферной интриге межсезонья КХЛ.

«Главный вопрос трансферного рынка — 2022? Для меня самое интересное, где окажется Александр Радулов. Особенно после недавнего скандала с ЦСКА, который обиделся на своего игрока за то, что лет шесть назад он не подписал с армейцами новый контракт и уехал в НХЛ. Честно говоря, меня эта обида армейцев удивила.

Это только в наше время хоккеист был крепко привязан к одному клубу, существовал клубный патриотизм. Теперь времена другие, главное — контракт и его сумма. Всё, как в НХЛ.

Вообще с новыми поколениями игроков нужно аккуратно работать и находить общий язык, никого насильно удержать не получится. В московском «Динамо» девяностых годов за отъезд игрока в НХЛ каждый хоккеист нашей команды получал по тысяче долларов — серьёзная по тем временам сумма. Это хорошо влияло на атмосферу в команде, позволяло сделать все отъезды контролируемыми. Странно, что ЦСКА с его возможностями не смог расстаться с Радуловым без обид.

Жду Радулова рядом с Шипачёвым в «Ак Барсе»? Сомневаюсь, что это будет оптимальный вариант. В Казани у Вадима уже и так много звёздных краёв — например, его бывший партнёр по «Динамо» Кагарлицкий, так что Шипачёву будет кого запускать. Плюс в сборной России Олега Знарка Радулов вроде бы не появлялся, значит, это тоже антиказанский фактор.

На мой взгляд, в нынешней ситуации самое интересное решение — вернуться в «Салават Юлаев». В этом клубе много молодёжи, но после отъезда легионеров позиция главной звезды как раз свободна. Плюс Уфу возглавил Виктор Козлов — капитан золотого «Салавата», которому возможности и характер Радулова хорошо известны», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

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