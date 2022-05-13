Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 12 на 13 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно два матча в Восточной конференции и два – в Западной.
«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 5:2
«Бостон» на своём льду переиграл «Каролину» и перевёл серию в седьмой матч. В составе «ураганов» дубль сделал российский форвард Андрей Свечников.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3 ОТ
Действующий обладатель Кубка Стэнли в овертайме сломил сопротивление «Торонто», переведя серию в седьмой матч. Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился одной шайбой.
«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 5:1
«Блюзмены» вышли во второй раунд плей-офф, в шестом матче крупно обыграв «дикарей». Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил один гол, Алексей Торопченко отметился голевой передачей.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4
«Нефтяники» одержали гостевую победу и перевели серию в решающий седьмой матч. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал три очка, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.
Сетка плей-офф Кубка Стэнли — 2022
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