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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 12 на 13 мая мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. Было сыграно два матча в Восточной конференции и два – в Западной.

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 5:2

«Бостон» на своём льду переиграл «Каролину» и перевёл серию в седьмой матч. В составе «ураганов» дубль сделал российский форвард Андрей Свечников.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маршан (Клифтон, Койл) – 20:46 (5x5)   2:0 Койл (Пастрняк, Маршан) – 38:04 (5x4)   2:1 Свечников (Джарвис) – 43:24 (5x5)   3:1 Хаула (Макэвой) – 47:08 (5x5)   4:1 Форборт (Носек) – 50:43 (5x5)   5:1 Лазар (Фолиньо, Носек) – 55:43 (en)   5:2 Свечников (Нечас, Славин) – 57:30 (5x4)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3 ОТ

Действующий обладатель Кубка Стэнли в овертайме сломил сопротивление «Торонто», переведя серию в седьмой матч. Российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился одной шайбой.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палат – 17:38 (4x4)   2:0 Чирелли – 30:46 (4x5)   2:1 Мэттьюс (Джордано, Нюландер) – 31:40 (5x5)   2:2 Таварес (Спецца, Каше) – 39:26 (5x5)   2:3 Таварес (Нюландер, Керфут) – 39:52 (5x5)   3:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 49:20 (5x3)   4:3 Пойнт (Киллорн, Хагель) – 78:04 (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» — 5:1

«Блюзмены» вышли во второй раунд плей-офф, в шестом матче крупно обыграв «дикарей». Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забил один гол, Алексей Торопченко отметился голевой передачей.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Ледди (Парэйко) – 14:59 (5x5)   2:0 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 29:26 (5x4)   3:0 Бозак (Торопченко, Саад) – 33:25 (5x5)   4:0 Тарасенко (Перрон, Перунович) – 38:36 (5x4)   4:1 Дамба (Меррилл, Куликов) – 46:25 (5x5)   5:1 Парэйко – 58:19 (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4

«Нефтяники» одержали гостевую победу и перевели серию в решающий седьмой матч. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал три очка, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
13 мая 2022, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Кейн, Сеси) – 01:40 (5x5)   0:2 Кейн (Кулак, Сеси) – 21:50 (5x5)   1:2 Дурзи (Кемпе, Копитар) – 33:59 (5x4)   2:2 Грундстрём (Рой, Андерсон) – 40:29 (5x5)   2:3 Бэрри (Драйзайтль, Макдэвид) – 54:50 (5x5)   2:4 Кейн (Макдэвид) – 59:00 (en)

Сетка плей-офф Кубка Стэнли — 2022

Сетка плей-офф НХЛ - 2022
Спаситель Кучеров и новая драма «Торонто»! Автогол в овертайме отправил серию в 7-й матч Спаситель Кучеров и новая драма «Торонто»! Автогол в овертайме отправил серию в 7-й матч
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