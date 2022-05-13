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Василевский вышел на четвёртое место по числу побед среди вратарей в плей-офф НХЛ

Василевский вышел на четвёртое место по числу побед среди вратарей в плей-офф НХЛ
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги обыграла «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой «молний» в овертайме со счётом 4:3.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский вышел на четвёртое место среди голкиперов в истории Национальной хоккейной лиги по числу побед в плей-офф. На счету 27-летнего россиянина 52 выигранных матча в Кубке Стэнли. Впереди Василевского три голкипера: Кен Драйден (80 побед), Грант Фюр (66) и Жак Плант (54).

Россиянин провёл 82 матча в рамках плей-офф, отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,32.

Счёт в серии между «Тампой» и «Торонто» — 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Торонто в воскресенье, 15 мая.

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