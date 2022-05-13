«Разочаровывает, что мы не прошли первый раунд». Эвасон — о поражении от «Сент-Луиса»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон подвёл итоги шестого матча плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (1:5), а также прокомментировал вылет клуба из розыгрыша Кубка Стэнли — 2022.



«Хоккеисты нашей команды любят играть вместе. Здесь нет отдельных личностей, нет жалоб на скамейке запасных в духе: «Я должен получить это, я должен играть в большинстве». Они играли друг за друга, поэтому это так разочаровывает. Разочаровывает, что мы не выиграли сегодня и не прошли первый раунд плей-офф.



Первый период был фантастическим. Игроки сделали всё, что мы попросили. Мы играли правильно, имели моменты, просто не забили. Они забили гол, а мы, что нехарактерно, не очень хорошо с этим справились. Вероятно, разница очевидна в игре», — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.