Купер — о шайбе Кучерова «Торонто»: это было нужно именно в той ситуации
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил гол российского нападающего клуба Никиты Кучерова в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3, ОТ).
28-летний хоккеист сравнял счёт на 50-й минуте в ситуации «пять на три».
«Я видел, как он делает это раньше при игре в большинстве. Не получится забрасывать шайбы каждый раз, но это было нужно именно в той ситуации. И Куч сумел доставить шайбу в ворота», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, счёт в серии равный — 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Торонто в воскресенье, 15 мая.
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