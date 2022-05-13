Купер — о шайбе Кучерова «Торонто»: это было нужно именно в той ситуации

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил гол российского нападающего клуба Никиты Кучерова в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3, ОТ).



28-летний хоккеист сравнял счёт на 50-й минуте в ситуации «пять на три».



«Я видел, как он делает это раньше при игре в большинстве. Не получится забрасывать шайбы каждый раз, но это было нужно именно в той ситуации. И Куч сумел доставить шайбу в ворота», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, счёт в серии равный — 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Торонто в воскресенье, 15 мая.