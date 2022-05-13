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Хедман — о серии плей-офф с «Торонто»: теперь это противостояние «лучший в одной встрече»

Хедман — о серии плей-офф с «Торонто»: теперь это противостояние «лучший в одной встрече»
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался о предстоящем седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс».

«На протяжении всей серии команды поочерёдно выигрывали по одной игре, теперь нам нужно выиграть один матч и выйти победителями. Сначала это была серия «лучший в семи встречах», затем «лучший в пяти», после — «лучший в трёх», а теперь — «лучший в одной», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

Напомним, встреча между «Лайтнинг» и «Мэйпл Лифс» пройдёт в воскресенье, 15 мая, в Торонто на «Скотиабанк-Арена». «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли, в финале 2020 года они обыграли «Даллас Старз» (4-2), в 2021-м — «Монреаль Канадиенс» (4-1).

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