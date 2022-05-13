«Спартак» сообщил о подписании контрактов с тремя нападающими

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил о подписании контрактов с нападающими Кириллом Кожевниковым, Андреем Кузнецовым и Павлом Ткаченко.



Отмечается, что с Кожевниковым и Кузнецовым заключены двусторонние соглашения сроком на один год, с Ткаченко — двухлетний контракт.



В прошедшем сезоне 23-летний Кожевников стал чемпионом Казахстана в составе «Сарыарки», набрав 39 (21+18) очков в 52 матчах. Ранее воспитанник «Югры» набрал 77 (43+34) очков в 134 играх за «Мамонтов Югры» и принял участие в Матче звёзд МХЛ – также в его активе выступления за «Виндзор» в юниорской лиге провинции Онтарио, игры за юношескую сборную России и пять матчей в КХЛ за «Югру» и ХК «Сочи».



21-летний Кузнецов до начала прошедшего сезона играл в системе «Салавата Юлаева», за молодёжную команду «Толпар» и клуб ВХЛ «Торос» из Нефтекамска. Большую часть сезона Кузнецов провёл в ХК «Рязань», набрав 13 (4+9) очков в 26 играх. Всего на счету игрока – 90 (30+60) очков в 123 играх в МХЛ и 21 (7+14) очко за 74 матча в ВХЛ.



24-летний Ткаченко в прошлом сезоне стал вторым снайпером фарм-клуба красно-белых, воскресенского «Химика», набрав 31 (16+15) очко в 62 играх. Ранее он играл в КХЛ за «Сибирь», где провёл 64 матча при 6 (2+4) набранных очках.