Пашков — о ЧМ-2022 по хоккею: без сборной России его смысл полностью пропадает

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о предстоящем чемпионате мира 2022 года по хоккею.
«Откровенно говоря, для меня интерес к хоккею – как к нашему, так и мировому – всегда был связан сперва со сборной СССР, а затем со сборной России. От того, что наша команда не выступает на нынешнем чемпионате мира, весь смысл турнира почти полностью пропадает. Интриги и спортивной борьбы, в которой регулярно участвовала наша команда, много лет диктовавшая моду в мировом хоккее, мы как таковой не увидим.
Сборная России добилась исключительных успехов в развитии хоккея, поэтому её отсутствие на мировом первенстве резко понижает интерес ко всему турниру и сильно снижает качество игры. Попереживаем за сборную Казахстана. Эти ребята нам близки, многие играют в КХЛ, у нас тесные отношения. Поэтому, думаю, эта сборная привлечёт к себе внимание», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 13 мая 2022
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