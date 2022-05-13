Разин: «Северсталь» полным ходом формирует состав. Надеюсь, что приедут наши легионеры

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал о формировании состава команды на следующий сезон КХЛ, а также о работе в тренерском штабе сборной России во время майских матчей.



«Всем привет! Начну с командировки в сборную… Давно мечтал получить красивую экипировку! Шутка. Приятно было вновь оказаться в Новогорске, на базе сборной России! Последний раз был 20 лет назад. Давно не работал тренером в мае. С детьми 2002 года рождения только! Понравилось общение со всеми: с хоккеистами, с тренерским штабом, с руководством. Получил хороший опыт. Посмотрел, как работают ребята и тренеры других клубов. Узнал, как проводятся теоретические занятия. Конечно, показал себя! В общем, хочу сказать спасибо за приглашение! Буду рад новым встречам!



Болельщикам ХК «Северсталь» скажу, что работа по формированию состава идёт полным ходом. Команда почти собрана. Есть определённые договорённости, которые рано раскрывать. Ждём ответов от легионеров, которые у нас были в прошлом сезоне. Очень надеюсь, что они приедут», — написал Разин в своём телеграм-канале.