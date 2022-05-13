Ю. Михайлис: в заявку сборной Казахстана попали те, кто хорошо выглядит физически

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис оценил состав команды накануне старта чемпионата мира по хоккею — 2022.
«Те, кто на данный момент хорошо выглядит физически, и попали в заявку. Даррен Диц с каждой тренировкой всё лучше и лучше, к началу чемпионата мира будет готов. По Жене Рымареву — жаль, получил повреждение. Мы планировали его в большинстве задействовать, в первой бригаде. Умный парень. Но он получил травму во второй игре с Латвией и не сможет сыграть на чемпионате мира. Неприятный момент случился, когда ударился в борт. Думаю, всё нормально будет, восстановится к старту сезона.
По Эмилю Нургалиеву и Дмитрию Гренцу — конечно, хотелось бы оставить их на чемпионате мира, но заявка всего 25 человек. Они не попадают в это число. Скажу, что парни хорошо играют и будут прогрессировать. Думаю, на следующий сезон они будут в сборной.
Я скажу, что у Димы всё есть. Единственное, в скорости, в движении нужно добавить, и главное — в борьбе, больше борьбы выигрывать. Как центральный нападающий он умный, техничный парень, раздаёт хорошие передачи. Но в обороне ещё работать и работать.
Иван Степаненко — тоже ощутимая потеря? Ваня тоже получил травму в первой игре с Латвией. Для нас это потеря. Мы его планировали ставить на лидирующие позиции. На сборах в Астане здорово тренировался, был готов к играм, и физически в том числе.
По Батырлану Муратову я уже говорил. Техничный нападающий, но турнир быстротечный и пока он не вписывается в первые два звена. Спасибо большое нашим молодым ребятам — Батырлану Муратову, Максиму Мухаметову, Денису Каратаеву, и вообще всем молодым игрокам, кто принимал участие на всех этапах сборов.
Спасибо, что откликнулись, старались, проявляли себя очень энергично. Где-то нам этот заряд придал уверенности. От этих игроков шла энергия, они заводили команду своим напором молодёжным. Думаю, они тоже пройдут сборы в «Барысе» и будем дальше направлять в сборную», — цитирует Михайлиса Шайба.kz.
- 13 мая 2022
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