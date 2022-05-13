«Металлург» заключил новое соглашение с форвардом Карповым

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба магнитогорцев.



Отмечается, что новое соглашение между клубом и игроком рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2023/2024.



Карпов — воспитанник южноуральского хоккея. Свою карьеру 30-летний нападающий начинал в «Тракторе». Затем провёл четыре сезона в московском «Динамо», а после отыграл три года в СКА. В «Металлург» Максим Карпов перебрался в межсезонье-2020.



Вместе с «Магниткой» он стал обладателем серебряных медалей чемпионата КХЛ. В регулярном чемпионате Карпов сыграл 46 игр и набрал 26 (10+16) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+4». В плей-офф на счету форварда 24 игры, 16 (5+11) баллов за результативность, показатель полезности «+6».