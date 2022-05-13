Плющев — о ЧМ без сборной России: сегодня мы далеко не лидеры, и даже не вторые, не третьи

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем чемпионате мира 2022 года по хоккею в Финляндии, который пройдёт без участия российской сборной.



«За турниром я, конечно, буду следить – просто интересно, что там творится на самом деле. Для того чтобы в любом случае вернуться, надо хорошо знать своих соперников: чем они дышат, куда они гребут, как развиваются. Следить буду, не могу сказать, что систематически, но за теми командами, которые мне интересны, я хотел бы посмотреть.



Насколько упадёт уровень турнира без сборной России? Вы знаете, сборная России всегда привносила определённый шарм в хоккейный турнир. Сказать, что он очень сильно ослабится… Я не могу об этом сказать. Если бы мы были однозначными лидерами, тогда бы можно было сказать. Но мы далеко не лидеры на сегодняшний день. И даже в общем-то не вторые, не третьи. Если рассуждать в этом плане, то ещё раз говорю: если какая-то напряжённость, конечно, будет идти утеряна…



Всё будет зависеть от того, кого привезут соперники из разных команд. Потому что многие чемпионаты мира проходят под эгидой, когда привозят составы просто для того, чтобы привезти, поучаствовать, пиво попить в Европе или ещё где-то. Если этот турнир будет действительно оснащён достаточно серьёзными игроками из Европы, из Северной Америки, тогда это будет полноценный хороший турнир. А если нет, то терять нам особенно нечего», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.