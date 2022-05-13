Волков: «Авангард» готов переплачивать. Мы ведём переговоры с Жафяровым и Михайлисом

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о переговорах клуба с потенциальными новичками.



«Сейчас мы прорабатывали вопрос получения виз отдельным национальностям, в том числе североамериканцам, которые не имеют таких больших преград, как у европейцев. Если появятся люди, которые изъявят желание прилететь в Россию и получить визу, то мы будем пользоваться шансом их подписать.



Принцип не переплачивать? Этот принцип всегда был гибким, «Авангард» готов переплачивать, давать сибирскую наценку тем ребятам, которые этого заслуживают. Они есть на рынке, поезд никуда не ушёл. С Жафяровым мы ведём переговоры, также провели беседу предварительную с Михайлисом. У него есть задача хорошо выступить на чемпионате мира и рассмотреть предложения из-за океана», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.