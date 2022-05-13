Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос о продолжении карьеры Грубеца в клубе

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о переговорах с чешским голкипером Шимоном Грубецом.



«Мы с Грубецом на связи. Действительно, ходят разные слухи, но на данный момент у меня нет никакой информации о его решении. У него есть действующий контракт, на том пока и стоим», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний чех провёл 40 матчей, отразив 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,19. В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Грубец принял участие в 13 встречах, одержав семь побед при 91,5% отражённых бросков и 2,57 пропущенных шайбах за игру в среднем. «Авангард» во втором раунде плей-офф уступил «Металлургу» (3-4).