Генменеджер «Авангарда» Волков: высказывания Семёнова непонятны ни мне, ни болельщикам

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о ситуации с нападающим Кириллом Семёновым, перешедшим в казанский «Ак Барс».



«Я очень удивился словам Семёнова. В прошлом году после завоевания Кубка Гагарина ему был предложен двухлетний контракт, мы полагали, что он захочет переехать в Омск вместе с командой. Тогда он выбрал путь НХЛ, это для нас стало сюрпризом. В том году мы мониторили его дела в «Торонто», не всё шло гладко, и нам больших усилий стоило вернуть его обратно. Ему уже тогда был предложен контракт на 2 года с очень достойной оплатой, но Кирилл ответил, что ему хочется доиграть сезон и посмотреть на ситуацию с рынком.



Знаю, что у Кирилла есть проблемы семейного характера, с возвращением в Омск он не торопился. Он выбрал другой путь, мы желаем ему удачи, но его высказывания не совсем понятны ни мне, ни омским болельщикам», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.