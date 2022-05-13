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В «Авангарде» заявили, что проведут переговоры с Костиным, выступающим в НХЛ

В «Авангарде» заявили, что проведут переговоры с Костиным, выступающим в НХЛ
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что омский клуб проведёт переговоры с Климом Костиным по поводу перехода.

«У Клима Костина заканчивается контракт в НХЛ, он нам очень интересен, и мы будем с ним разговаривать. Будем надеяться, что ему понравится наше предложение», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 23-летний форвард провёл 40 матчей за «Сент-Луис Блюз», набрав 9 (4+5) очков при показателе полезности «-3». Всего на его счету 46 игр в НХЛ и 11 (5+6) баллов. Костин был выбран «блюзменами» на драфте 2017 года под общим 31-м номером. За «Авангард» форвард выступал в сезоне-2020/2021, став обладателем Кубка Гагарина.

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