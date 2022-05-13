Генменеджер «Авангарда»: не думаю, что Радулов вернётся в КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков поделился мнением, вернётся ли нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в Континентальную хоккейную лигу.



«Не думаю, что Радулов вернётся в КХЛ. Я с ним довольно близко общаюсь, и последний разговор у нас был перед Новым годом. Неудачный сезон не говорит о нём как о плохом хоккеисте, на него будет спрос. Цели вернуть Илью Ковальчука в какой-либо роли нет», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



В регулярном сезоне-2021/2022 НХЛ 35-летний россиянин провёл 71 матч за «Даллас», набрав 22 (4+18) очка при общей полезности «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас» уступает «Калгари Флэймз» в серии плей-офф НХЛ со счётом 2-3.