В «Авангарде» ответили на вопрос, рассматривался ли Жамнов на роль главного тренера
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, рассматривал ли омский клуб приглашение на пост главного тренера клуба наставника сборной России Алексея Жамнова.
«Цели вернуть Илью Ковальчука в какой-либо роли нет. Рассматривался ли Жамнов на роль тренера? Алексей Юрьевич всегда говорил, что полноценная тренерская работа ему неинтересна, и я не видел смысла с ним ещё раз это обговаривать», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, по итогам регулярного сезона-2021/2022 КХЛ «Авангард» занял пятое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Боба Хартли обыграли «Ак Барс» со счётом 4-2, а во втором раунде уступили будущему финалисту — «Металлургу» (3-4).
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