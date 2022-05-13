В «Авангарде» ответили на вопрос, рассматривался ли Жамнов на роль главного тренера

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, рассматривал ли омский клуб приглашение на пост главного тренера клуба наставника сборной России Алексея Жамнова.



«Цели вернуть Илью Ковальчука в какой-либо роли нет. Рассматривался ли Жамнов на роль тренера? Алексей Юрьевич всегда говорил, что полноценная тренерская работа ему неинтересна, и я не видел смысла с ним ещё раз это обговаривать», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, по итогам регулярного сезона-2021/2022 КХЛ «Авангард» занял пятое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Боба Хартли обыграли «Ак Барс» со счётом 4-2, а во втором раунде уступили будущему финалисту — «Металлургу» (3-4).