Сергей Толчинский по ходу следующего сезона может снова продлить контракт с «Авангардом»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о возможном подписании нового контракта с форвардом Сергеем Толчинским по ходу следующего сезона.
«Антона Белова мы взяли с целью заменить Алексея Емелина, я уверен, что он с ней справится. Вообще, наши дальнейшие подписания не будут зависеть от возраста. Нам очень важно создать боеспособный коллектив, чтобы бороться за Кубок Гагарина в родном городе на новой арене. У Александра Попова очень серьёзная травма, никто не знает, сколько он будет восстанавливаться. Мы не знаем, остался ли у него бензин. Но в любом случае я думаю, что он будет договариваться с ЦСКА в первую очередь.
По Толчинскому мы добились компромиссной сделки. На него претендовал клуб из Северной Америки. Мы предлагали контракт на два года, Сергей нам в ответ предложил, что в течение сезона, если наше желание его продлить совпадёт с его контрактной стоимостью, мы заключим новый контракт до дедлайна. Это очень удачная сделка для нас, на него будет ходить зритель», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 13 мая 2022
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