Грицюк, Рашевский и Хуснутдинов — номинанты на приз лучшему новичку сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте представила номинантов на приз имени Алексея Черепанова, который будет вручён лучшему новичку сезона-2021/2022.



Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали три нападающих – Арсений Грицюк («Авангард»), Дмитрий Рашевский («Динамо») и Марат Хуснутдинов (СКА).



21-летний Грицюк провёл 39 встреч в регулярке, набрал 28 (16+12) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Грицюк стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Авангарда», в 13 играх заработав 10 (6+4) баллов. В составе сборной России форвард стал обладателям серебряной награды Олимпиады.



21-летний Рашевский провёл 48 встреч в регулярном сезоне, набрав 35 (19+16) очков. В 11 матчах плей-офф форвард забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.



На счету 19-летнего Хуснутдинова 12 (5+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата в составе СКА. В Кубке Гагарина он провёл 16 матчей и набрал 4 (1+3) балла. На незавершившемся зимой молодёжном чемпионате мира Хуснутдинов был капитаном российской команды.



Обладателями этой награды становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артём Аляев, Владимир Ткачёв, Виталий Кравцов, Илья Коновалов, Артём Галимов и Егор Чинахов.



Церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 19 мая 2022 года.