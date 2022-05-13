Журналист — о вылете «Уайлд»: если Капризов захочет вернуться в КХЛ, кто будет его винить?

Американский журналист телеканала Fox9 Роб Олсон на своей странице в «Твиттере» высказался после вылета «Миннесоты Уайлд» из розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли по итогам шести матчей серии первого раунда с «Сент-Луис Блюз» (1:5, 2-4).

«Если Капризов захочет вернуться в КХЛ, то кто будет его в этом винить? Вся остальная команда выглядела просто ужасно. Выдав потрясающий регулярный чемпионат, в плей-офф «Уайлд» выглядели как какие-то юноши-любители», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 12 на 13 мая «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) принимал «Миннесоту Уайлд». Хозяева одержали победу в этом матче со счётом 5:1. Команда вышла в следующую стадию плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Кирилл Капризов стал лучшим голеадором команды, забросив в плей-офф 7 шайб из 16, которыми отметилась «Миннесота» в шести матчах серии.