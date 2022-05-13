Быков признался, что пока не определился, будет ли следить за ЧМ без сборной России

Бывший тренер клубов КХЛ и сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о предстоящем чемпионате мира 2022 года по хоккею в Финляндии, который пройдёт без участия российской команды.
«Пока не определился, буду ли я следить и смотреть чемпионат мира по хоккею. Наверняка в каких-то аспектах сам турнир и хоккей в целом потеряют в развитии баз участия российской сборной», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира — 2022. На турнире их заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая будут сыграны полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
- 13 мая 2022
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